A CMVM não nomeia as empresas incumpridoras. Numa análise aos conselhos de administração das empresas cotadas no PSI20, o Jornal Económico contabilizou no final do ano passado 42 mulheres em cerca de 204 cargos de administração (um peso de 20,6%).



O jornal apontava seis empresas - EDP Renováveis, Galp Energia, Ibersol Jerónimo Martins, Pharol e The Navigator Company - que estavam abaixo da quota de 20% de representação mínima de cada sexo.Na Ibersol e Navigator os conselhos de administração eram exclusivamente masculinos.



A lei impõe que a partir de Janeiro do próximo ano o peso mínimo da representação de cada sexo nos órgãos de administração ou de fiscalização passe a um terço (33,3%). No sector empresarial público essa quota teve de ser cumprida já em 2018.



CMVM estreou-se a multar auditoras

Outra frente de novidade na actuação da CMVM está nas primeiras decisões em processos de contra-ordenação do regulador contra auditoras.



A supervisão destas empresas - responsáveis por certificarem a veracidade das contas das sociedades - está com a CMVM desde 2015 e no ano passado o regulador aplicou multas ente 20 mil e 40 mil euros. O relatório não identifica quantas.



No balanço do ano, a CMVM - que regula a actividade dos emitentes de acções, obrigações e de outros valores mobiliários, como crowdfunding e fundos de investimento - proferiu decisão em 63 processos de contra-ordenação, mais do dobro do registado em 2017. Aplicou 39 coimas no valor total de 2,17 milhões de euros.

