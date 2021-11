Motoristas e operadores de TVDE exigem contratos e preços justos

Esta quarta-feira, os motoristas e operadores das plataformas de TVDE (transporte de passageiros em veículos descaracterizados) vão manifestar-se junto à Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa, onde se realiza a Web Summit. "Vão lá estar oradores das plataformas digitais, que consideramos serem os principais responsáveis pela situação", relata Fernando Fidalgo, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), à SÁBADO.

E que situação é esta? Fernando Fidalgo critica a falta de contratos que vinculem os motoristas aos operadores ou parceiros que costumam ser os proprietários das viaturas, a política tarifária aplicada pelas plataformas e as suspensões de contas e rendimentos dos motoristas sem que estes sejam ouvidos. Dia 5, está marcada uma reunião com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que deverá servir para ultimar um relatório sobre a realidade do sector que seria para entregar ainda este mês, caso a crise política não afete os prazos.

"Andamos há cerca de um ano para resolver os problemas deste sector de atividade e não temos obtido as melhores respostas por parte dos responsáveis: o Ministério [do Ambiente, que tutela a mobilidade] e as entidades reguladoras, a AMT [Autoridade da Mobilidade e dos Transportes] e o IMT, que deviam estar a fiscalizar o que está a correr bem e não está", lamenta Fernando Fidalgo.