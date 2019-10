Moody's sobe 'rating' de longo prazo do Abanca

A agência de notação financeira Moody's subiu o 'rating' de longo prazo do Abanca, de "Ba2" para "Ba1", mantendo a perspetiva positiva, ficando o banco a um nível da categoria de investimento de qualidade, foi anunciado.Em comunicado, a instituição financeira indicou que a Moody's baseou a sua decisão "na melhoria do perfil financeiro dos seus ativos".Por outro lado, a agência de notação financeira destacou "a melhoria da rentabilidade e da posição de liquidez" do banco.Durante 2018 e 2019, o Abanca recebeu 14 ações de "caráter positivo" das quatro agências que classificam a entidade.O banco conta atualmente com o grau da categoria de investimento de qualidade das agências Fitch e DBRS e está a um nível na Standard&Poor's e na Moody's.