Montenegro sobre inflação: "Não há motivo para alarme"

Primeiro-ministro garante que o Governo "tem várias possibilidades" para responder à evolução dos preços, mas que nesta fase, ainda não se justificam. Executivo aprova hoje medidas de apoio para o setor agroalimentar.

O primeiro-ministro acredita que "ainda não há motivo para alarme", tendo em conta o aumento da inflação para 3,4% em abril, mais 0,7 pontos percentuais do que no mês anterior, garantindo que o Governo está "muito atento" à evolução dos preços.



José Sena Goulão/Lusa

Esta quinta-feira, 30 de abril, o Instituto Nacional de Estatística divulgou a estimativa rápida da inflação, que terá acelerado para 3,4%, com os preços dos combustíveis a serem os principais responsáveis pelo avanço homólogo dos preços.

"Preocupados e apreensivos estamos todos, mas não é ainda motivo para alarme, não vale a pena estarmos a antecipar problemas que ainda podemos evitar", afirmou Luís Montenegro em declarações aos jornalistas durante uma visita à Ovibeja, transmitidas pela RTP. "O Governo está muito atento à evolução dos preços, à evolução dos preços dos bens mais essenciais à vida das pessoas", acrescentou, garantindo que "não deixará de estar atuante de acordo com o critério que é de responsabilidade e de prudência de adequação à evolução da realidade."

Questionado sobre medidas como a do IVA Zero para um conjunto de bens alimentares, o primeiro-ministro reafirmou que o Governo "tem em preparação várias possibilidades que nós usaremos de acordo com a evolução das circunstâncias", recusando dar um valor da inflação a partir do qual poderia desencadear essas medidas. "Não vou estar a antecipar isso, porque isso seria a mesma coisa que preanunciar coisas que podem ou não vir a acontecer", insistiu.

O primeiro-ministro indicou ainda que no Conselho de Ministros, que hoje se realiza em Beja, vão ser adotadas "várias decisões direcionadas para o setor agroalimentar, também para de alguma maneira contribuir para a contenção deste movimento inflacionista", não concretizando que tipo de iniciativas.