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Irão: Companhias aéreas do Japão aumentam sobretaxas devido a custo do petróleo

Lusa 08:12
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As companhias aéreas japonesas juntaram-se assim a outras da Ásia, um continente fortemente dependente das importações de petróleo da região afetada pelo conflito.

As duas maiores companhias aéreas do Japão começaram esta sexta-feira a aplicar sobretaxas de combustível mais elevadas, devido ao aumento do preço do petróleo, na sequência da guerra no Irão.

Avião da All Nippon Airways
Avião da All Nippon Airways AP

A All Nippon Airways (ANA) e a Japan Airlines (JAL) começaram já a impor as sobretaxas que inicialmente estavam previstas para junho, mas que foram antecipadas em resposta à volatilidade do mercado, indicaram em comunicados no final de abril.

No caso dos voos da ANA, nas rotas que ligam o arquipélago à Europa, América do Norte, Médio Oriente e Oceânia, a sobretaxa representa um aumento de 75,55%, passando dos 31.900 ienes (173 euros), aplicados até agora, para os atuais 56 mil ienes (303 euros).

No que diz respeito à JAL, o aumento da sobretaxa de combustível nestas rotas para 56 mil ienes representa um aumento de 93,1% em relação ao preço anterior, uma percentagem semelhante à anunciada para outros destinos como Tailândia ou Índia.

As companhias aéreas japonesas juntaram-se assim a outras da Ásia, um continente fortemente dependente das importações de petróleo da região afetada pelo conflito.

A China registou um forte aumento das sobretaxas de combustível desde abril. Nesse mês, as companhias sul-coreanas anunciaram que começariam a aplicar o nível mais elevado de sobretaxas de combustível.

A Indonésia anunciou, por sua vez, no início de abril, um aumento de 28% na sobretaxa de combustível para aviões devido à guerra no Irão, além de declarar que permitiria às companhias aéreas aumentar o preço dos bilhetes nacionais em até 13%.

De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o combustível representa até 30% dos custos operacionais das companhias aéreas, pelo que as flutuações significativas nos preços internacionais do petróleo as afetam substancialmente.

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