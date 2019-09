O Ministério das Finanças defendeu hoje que uma perspetiva "positiva" sobre o 'rating' de Portugal por parte das principais agências traduz "confiança e credibilidade" da política do Governo.A agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) reviu hoje de "estável" para "positiva" a sua perspetiva sobre o 'rating' (avaliação) de Portugal."A partir de hoje Portugal passa a ter uma perspetiva positiva por parte das principais agências de notação financeira, o que traduz a confiança e a credibilidade da política seguida pelo Governo", notou o ministério liderado por Mário Centeno em comunicado.Segundo o Governo, o destaque dado pela S&P ao reforço da resiliência da economia portuguesa ilustra "uma melhoria da composição, da maturidade e do custo associados à dívida externa".Por outro lado, esta evolução "traduz o processo de consolidação estrutural das contas públicas e a manutenção de ganhos de competitividade, que se têm refletido numa maior orientação exportadora da economia, na diminuição gradual do endividamento privado e num crescimento económico e do investimento a ritmos superiores ao da área do euro", adianta o comunicado.