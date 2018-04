O valor médio emprestado por projecto foi de 6.700 euros.

A Associação Nacional de Direito ao Crédito (ANDC) financiou em mais de 15 milhões de euros 2.220 negócios, disse hoje à Lusa o presidente da ANDC, António Mendes Baptista.



"A ANDC tem vindo a promover em Portugal o microcrédito inclusivo e que se direcciona àqueles que se encontram em situação de pobreza ou de exclusão social, para que possam realizar projectos que criem autoemprego ou microempresas", explicou o responsável, lembrando que permitiu à maioria das pessoas, entre 1999 e 2016, "sair da situação de desemprego ou dependência económica" para serem criadores de emprego.



Mais de 80% dos microempresários investiram em áreas em que tinham formação específica ou experiência profissional, sendo que em média, entre 1999 e 2016, foram criados 1,12 postos de trabalho por negócio, embora alguns tenham gerado vários postos de trabalho.



Segundo o presidente da ANDC, a taxa de sobrevivência dos negócios criados com recurso ao microcrédito pode considerar-se "muito razoável".



O valor médio emprestado por projecto foi de 6.700 euros, sendo que mais de metade dos créditos atribuídos situou-se abaixo dos 6.000 euros e apenas 8% superou os 10.000 euros, segundo dados fornecidos pela associação.



A maioria dos desempregados que procuraram financiamento através do microcrédito, por não terem possibilidade de aceder a empréstimos comerciais, tinha entre 25-34 anos e 35-44 anos, com um peso no total de 38% e 29%, pela mesma ordem.



Por áreas de negócio, o sector terciário surge com cerca de 80% dos projectos criados, com um forte peso do comércio a retalho (15%), da restauração (14%) e dos serviços pessoais, desde os cabeleireiros, passando pelas engomadorias, até às limpezas, além dos ligados à educação, saúde e apoio social.



Os negócios nas áreas da informática e consultoria também representam 14% do total e as microempresas nas áreas da indústria transformadora e da construção têm igualmente um peso considerável.



O presidente da ANDC referiu ainda à Lusa que se registou "uma crescente qualificação da população ativa", salientou.



A maioria daqueles que recorrem ao microcrédito são desempregados, mas entre 2009 e 2016, os trabalhadores por conta própria representavam 20% e os trabalhadores por conta de outrem 10%, mas apresentando sempre "uma situação de vulnerabilidade", advertiu o responsável pela ANDC.



Embora mais de 20.000 pessoas tenham pedido o apoio da ANDC no período em análise, apenas 10% levou por diante o seu projecto, apesar da associação acompanhar todo o processo, mas nem sempre a ideia de negócio pode ser "coroada" com sucesso, apesar da ADNC procurar "minimizar" os riscos ligados à criação do negócio, lembrou à Lusa António Mendes Baptista.



No âmbito da cooperação tripartida em que o modelo de microcrédito se tem desenvolvido em Portugal a ANDC assumiu o papel de acompanhamento das pessoas, a banca funcionou como entidade que concede crédito nas condições protocoladas com a ANDC e até 2016 o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) contribuiu para os custos do acompanhamento e capacitação dos promotores em função dos resultados atingidos.