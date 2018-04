O Governo autorizou o Metropolitano de Lisboa a adquirir sete novas composições e a modernizar os sistemas de sinalização e segurança, num investimento de 210 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira no Parlamento o ministro do Ambiente.O anúncio foi feito por João Matos Fernandes esta tarde na Assembleia da República, durante uma audição sobre o plano de expansão do Metropolitano de Lisboa e a situação das ligações fluviais com Lisboa, e resulta de um conjunto de resoluções aprovadas hoje em Conselho de Ministros.Relativamente à aquisição das sete composições (14 unidades triplas), João Matos Fernandes referiu que se trata de um investimento de 110 milhões de euros e que o concurso será lançado em Julho.Já o novo sistema de sinalização e segurança será aplicado nas linhas azul, amarela e verde, e representa um investimento de 100 milhões de euros.João Matos Fernandes referiu que este novo sistema "permite reforçar a segurança do serviço" e reorganizar de forma automática os horários "em situações de perturbação na circulação".Ambas as medidas serão financiadas pelo Fundo Ambiental, cujas receitas, segundo o ministro do Ambiente, poderão chegar aos 250 milhões de euros.A "agilização" na contratação dos serviços de manutenção, limpeza e segurança para o Metropolitano de Lisboa, Soflusa e Transtejo é outra das mudanças aprovadas em Conselho de Ministros e anunciada pelo ministro na Assembleia da República."A partir de agora, estes serviços podem ser contratados de forma mais simples do que em tempos anteriores. Vamos poder fazer mais depressa", sublinhou.