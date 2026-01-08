Sábado – Pense por si

Dinheiro

Mário Centeno disponível para candidatura à vice-presidência do BCE

Lusa 20:11
As mais lidas

Centeno anunciou a sua disponibilidade e disse que foi incentivado por contactos europeus mantidos durante o tempo em que foi governador do BdP.

O antigo governador do Banco de Portugal (BdP) Mário Centeno disse esta quinta-feira estar disponível para concorrer à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE), assegurando estar "motivado e qualificado" para o cargo, avançou o ECO.

Mário Centeno pode assumir cargo de relevo no BCE
Mário Centeno pode assumir cargo de relevo no BCE Lusa

Em declarações ao jornal online, Centeno anunciou a sua disponibilidade e disse que foi incentivado por contactos europeus mantidos durante o tempo em que foi governador do BdP.

Esta tarde, a Lusa já tinha questionado o Ministério das Finanças sobre o tema, mas até ao momento não obteve resposta.

Ao Eco, o ex-ministro das Finanças referiu que a candidatura integra-se no seu "persistente contributo para o aprofundamento da integração europeia".

Mário Centeno assegurou sentir-se "motivado e qualificado" para o cargo.

Entretanto, a Lusa tentou falar com Mário Centeno, mas até ao momento não foi possível.

A decisão do ex-governador foi conhecida na véspera do prazo final para os Estados-membros da zona euro apresentarem os candidatos ao cargo de vice-presidente do BCE.

Centeno já era apontado como um dos nomes na 'corrida' à sucessão de Luis de Guindos.

Em novembro, o ministro das Finanças disse que o Governo "vê sempre com satisfação" que um português concorra a um alto cargo europeu, quando questionado sobre a eventual candidatura de Mário Centeno.

"O Governo, naturalmente, como acontece sempre -- e como aconteceu, por exemplo, com o doutor António Costa [antigo primeiro-ministro ministro, agora presidente do Conselho Europeu] recentemente -- vê sempre com satisfação quando um português pode chegar a um cargo internacional", disse Joaquim Miranda Sarmento.

Segundo a imprensa local, entre os países que apresentaram candidatos para o cargo encontra-se Espanha, Finlândia, Letónia, Estónia, Croácia e Lituânia. Entre os nomes mais proeminentes, destaca-se o antigo comissário europeu finlandês Olli Rehn e o economista croata Boris Vujcic.

O primeiro cargo a ficar vago no BCE será o de vice-presidente, quando o mandato de Luis de Guindos terminar em 31 de maio de 2026. Em seguida, serão abertas candidaturas para substituir o economista-chefe, Philip Lane, em maio de 2027 e a presidente, Christine Lagarde, em outubro desse ano.

Tópicos Economia negócios e finanças Banca Governo Ministro (governo) Mário Centeno Finlândia Letónia Espanha Croácia Banco de Portugal Conselho Europeu Ministério das Finanças Banco Central Europeu
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mário Centeno disponível para candidatura à vice-presidência do BCE