Manuel Serrão decretado insolvente com dívidas de milhões e sem bens nem dinheiro

Principal arguido na “Operação Maestro”, acusado de ser o mentor de um esquema para uso fraudulento de apoios comunitários, com o Estado a ficar “a arder” com 42 milhões de euros, “não é titular de bens, desconhecendo-se a existência de contas bancárias”, diz o gestor judicial.

Tornou-se conhecido dos portugueses com a participação no programa televisivo “A Noite da Má Língua”, ao lado de Miguel Esteves Cardoso, Rui Zink e Rita Blanco, afirmando-se no panorama mediático com uma voz tonitruante na defesa do Norte e do FC Porto.



Manuel Serrão Sérgio Lemos/medialivre

Tornou-se conhecido dos portugueses com a participação no programa televisivo “A Noite da Má Língua”, ao lado de Miguel Esteves Cardoso, Rui Zink e Rita Blanco, afirmando-se no panorama mediático com uma voz tonitruante na defesa do Norte e do FC Porto.Nascido na Invicta, Manuel Serrão foi dirigente estudantil e da Juventude Centrista, tendo em 1975, quando tinha 16 anos, sido preso pelo COPCON, acusado de ligações à rede bombista do MDLP.

Leia o artigo na íntegra no Jornal de Negócios