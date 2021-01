Três medidas de coação aplicadas a Mexia e Manso Neto já estão extintas

Três das cinco medidas de coação que foram impostas a António Mexia e Manso Neto ficaram automaticamente extintas uma vez que o Ministério Público não deduziu "nenhuma acusação contra António Mexia e João Manso Neto no prazo legal de seis meses após o início da sua execução".

De acordo com um comunicado da defesa dos dois arguidos no "caso EDP", são estas as medidas que ficaram extintas: proibição de os arguidos se ausentarem para o estrangeiro com entrega de passaporte; proibição de os arguidos frequentarem determinados lugares e proibição de os arguidos contactarem com outros arguidos e testemunhas.

Além destas três medidas de coação, os dois gestores foram suspensos de funções (já não exercem cargos na EDP) e pagaram uma caução de dois milhões de euros (no caso de António Mexia) e de um milhão de euros (caso de Manso Neto). António Mexia e João Manso Neto são acusados de quatro crimes de corrupção ativa e um de participação económica em negócio.

"Apesar de o Ministério Público ter requerido a aplicação destas medidas de coação para, nas suas palavras, colocar "uma maior pressão sobre o [próprio] MP – no sentido de tomada de posição célere" no processo – como quem diz, acusar –, conclui-se que, afinal, não passava tudo de um mero pretexto e que a sua preocupação não era responder a quaisquer perigos cautelares, como dizia", assinala a defesa dos ex-gestores do Grupo EDP.

O processo das rendas excessivas da EDP, denominado "Caso EDP" está há cerca de oito anos em investigação no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e tem cinco arguidos: António Mexia, João Manso Neto, o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, o antigo consultor de Pinho e administrador da REN, João Faria Conceição, e Pedro Furtado, responsável de regulação na empresa gestora das redes energéticas.