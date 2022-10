Mais de 60% dos vistos gold à espera de renovação pelo SEF

As mais lidas

Atualmente estão pendentes 19 mil pedidos de renovação de autorização de residência para investimento, ou seja, os chamados vistos gold, avança o Público.







Vítor Mota

Entre outubro de 2012 e setembro de 2022 foram concedidos um total de 29.548 vistos para investidores e famílias que representam um investimento global de mais de 6564 milhões de euros. Estes vistos têm de ser renovados de dois em dois anos, mas o SEF esclareceu que a "permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional foi prorrogada até 31 de dezembro de 2022". No entanto, os documentos caducados não são aceites a nível internacional.João Massano, presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, tem clientes que procuram vistos gold e afirma, em declarações ao Público, que alguns clientes "perante a demora do processo já estão a optar investir noutros países".