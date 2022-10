Pedro Nuno Santos defende “grande coerência” do Governo em relação à TAP

Pedro Nuno Santos chegou ao debate parlamentar com as citações que provam que o plano do Governo foi sempre o de vender a TAP, respondendo a críticas de incoerência na gestão da companhia aérea.

"Desde o início o Governo foi claro sobre o que era o seu plano para a empresa", declarou o ministro das Infraestruturas, desmentindo a tese de que a ideia fosse garantir que a empresa permanecesse 100% pública. "Esta posição é a que com grande coerência tenho defendido desde o início", assegurou o governante, que entende que só a entrada num grupo privado pode manter viável a companhia. "Esta pode ser mesmo a única maneira de assegurar a viabilidade de uma empresa estratégica para o país", disse, num discurso centrado em atacar o PSD, que considera que estar a "comportar-se mais como um partido de protesto do que como um partido de governo".

O ministro começou mesmo a sua intervenção a registar "a ironia" de este debate ter sido pedido "pelo único partido que não teve a coragem de dizer o que teria feito se fosse Governo em 2020".

Se o deputado do PSD Paulo Moniz tinha começado por lembrar que a privatização da empresa foi uma "herança" do memorando da troika assinado por José Sócrates, Pedro Nuno Santos voltou a recordar a forma como a TAP foi vendida logo após as eleições de 2015.

De resto, o ministro lembrou as "várias cartas de conforto" que o Governo de Passos Coelho emitiu como garantias aos bancos em nome dos privados a que vendeu a empresa, frisando que o executivo de Passos se comprometia mesmo a comprar a totalidade das ações da TAP em causo de incumprimento definitivo dos privados. "Se o negócio corresse mal ao privado o Estado comprava a empresa e pagava as dívidas".