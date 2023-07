Número de queixas apresentadas contra o SEF, a Polícia e a Administração Interna aumentaram 242%. A dificuldade na obtenção e renovação do título de residência, que permite que cidadãos estrangeiros possam residir em Portugal, são os principais problemas reportados.

Problemas com títulos de residência fazem disparar reclamações contra o SEF

O número de queixas apresentadas contra o SEF, a Polícia e a Administração Interna aumentaram 242,2%, em comparação com o primeiro semestre de 2022. Os números foram divulgados na terça-feira pelo Portal da Queixa. A dificuldade na obtenção do título de residência para os cidadãos estrangeiros, foi a principal reclamação apresentada, apesar de se terem registado também problemas na renovação do mesmo.