Os sindicatos do transporte aéreo e os que representam os pilotos e comissários de bordo convocaram uma greve de quatro horas.

A greve convocada pelos sindicatos que representam os pilotos italianos vai provocar hoje o cancelamento de mais de 100 voos das companhias Alitalia e Air Italy, de acordo com fontes dessas companhias aéreas.



Os sindicatos do transporte aéreo e os que representam os pilotos e comissários de bordo convocaram uma greve de quatro horas, das 10:00 às 14:00, hora local (das 09:00 às 13:00 em Lisboa).



No caso da Air Italy, a greve será de 24 horas, com alguns períodos de serviços mínimos, não tendo a empresa informado sobre o número total de voos que serão cancelados.



Por seu lado, a Alitalia anunciou que 95 voos, dos 550 esperados para hoje, serão cancelados devido a greve, mas a empresa garantiu a colocação de todos os passageiros em outros voos ou reembolso do dinheiro.



Com esse protesto, os sindicatos pedem que todos os novos contratos sejam baseados no acordo nacional estabelecido, após alguns acordos laborais terem sido feitos fora deste marco legal.