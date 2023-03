No mesmo período, o banco reduziu 103 trabalhadores e fechou 11 agências.

Lucros do Novo Banco triplicam para 560,8 ME em 2022

O Novo Banco teve lucros de 560,8 milhões de euros em 2022, o triplo dos resultados positivos registados em 2021 (184,5 milhões de euros). O resultado foi divulgou esta quinta-feira, em comunicado ao mercado, onde foi também avançado que a empresa reduziu 103 trabalhadores e fechou 11 agências.





A empresa bancária foi criada em agosto de 2014, aquando da resolução do Banco Espírito Santo (BES), tendo desde então já reduzido milhares de trabalhadores.

No comunicado ao mercado, o banco não indica novos pedidos de injeção de capital ao Fundo de Resolução bancário, ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente. De momento, o Novo Banco é detido em 75% pelo fundo de investimento norte-americano Lone Star, sendo o restante capital detido pelo Fundo de Resolução bancário (entidade da esfera pública) e diretamente pelo Estado português. Desde o verão passado, o presidente executivo é Mark Bourke, que sucedeu a António Ramalho.

No final de 2022, o Novo Banco tinha 4.090 colaboradores, menos 103 do que os 4.193 que tinha em final de 2021. Já o número de balcões era de 292 em dezembro passado, menos 11 do que em dezembro de 2021.