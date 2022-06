A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Escalada nos preços do gás reduz eficácia do “travão” ibérico

Ao fim da primeira semana de entrada em funcionamento do mecanismo ibérico que limita os preços do gás usado para produção de energia elétrica, o valor do MWh vai estar a valer, em média, 152,75 euros, nos mercados grossistas. No entanto, a este valor é preciso somar ainda mais 129,37 euros por MWh, por conta da compensação às centrais térmicas e do ajuste calculado pelo OMIE (operador que faz a gestão do mercado diário e intradiário de eletricidade na Península Ibérica).







Vasily Fedosenko/Reuters

Em apenas uma semana o valor do ajuste do mecanismo ibérico – uma espécie de taxa imposta por Espanha e por Portugal a todos os consumidores e compradores de eletricidade que beneficiam da medida – disparou 70 euros.Leia mais no Jornal de Negócios