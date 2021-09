Powerful Brand | Marcas com Valor: Como se constrói a confiança entre o consumidor e a marca?

"Ética, relevância e compromisso. Como se ganha a confiança dos consumidores?" foi o tema do webinar do projeto Powerful Brand | Marcas com Valor, que acabou de ser emitido no site da SÁBADO, uma iniciativa desenvolvida em parceria pela Cofina Media e pela Marktest.





O objetivo deste projeto é medir o valor das marcas, identificando as mais poderosas, a partir da relação que os consumidores portugueses com elas estabelecem.O debate, com moderação de Eduardo Dâmaso, diretor da SÁBADO, contou com a participação de Bernardo Rodo, managing director da OMD Portugal, e de Sérgio Leal, diretor de marketing e comunicação da McDonald’s Portugal.Sérgio Leal começou por sublinhar que "a confiança se constrói todos os dias em cada contacto com o cliente e demora anos a construir". E houve um fator que ganhou grande relevância no período pós-Covid. "O contacto com as marcas passou a ser menos rotineiro e as pessoas criam grandes expectativas para esses momentos. Por isso, as marcas têm de ter capacidade para entregar aquilo que os consumidores esperam", acrescentou o responsável da McDonald’s Portugal.Bernardo Rodo destaca o papel das redes sociais nos dias de hoje. "Elas permitem fazer um escrutínio que antes não existia e amplificar a reação aos comportamentos da marca. Por isso, a reputação das marcas pode ser afetada se elas não corresponderem às expectativas", referiu. Por outro lado, sustentou que "as marcas têm de ter uma voz ativa, inspirando a mudança e defendendo causas, o que as leva a sair da sua zona de conforto, pois precisam de fazer uma escolha".O responsável da OMD Portugal fez uma comparação com o passado recente, dizendo que há 10 anos as marcas falavam em autenticidade, como que dizendo ao consumidor quais eram os passos que mostravam como a marca era útil e valiosa, enquanto hoje as palavras-chave são honestidade e transparência. "Temos todo este escrutínio das redes sociais, que impede as marcas de simular algo que não são… As marcas fingirem que são algo que não são é uma coisa que dura pouco tempo. E devem inspirar e promover a mudança", afirmou.E, afinal de contas, o que é uma Powerful Brand? Qual é a sua relevância para o consumidor? De acordo com Bernardo Rodo, "são marcas que não vão atrás da tendência, mas criam a tendência e depois conseguem definir o seu valor, com o consumidor a pagar o valor que acredita que a marca tem". Adicionalmente, o cliente ainda vai partilhar informação com essa marca e vai defendê-la dos seus críticos.Sérgio Leal sublinhou que uma Powerful Brand usa a sua escala para fazer o bem, tornando o mundo melhor. "Por vezes, alterando uma pequena coisa, o mundo muda a montante. É um efeito borboleta, conseguindo influenciar o que está à nossa volta. É um orgulho para a McDonald’s ser uma dessas marcas e ter esse reconhecimento", realçou.