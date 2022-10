Crise energética: ingleses esgotam roupa térmica, neerlandeses regressam ao carvão

Um pouco por toda a Europa são muitas as pessoas que procuram alternativas à utilização de energia. Uns pelo aumento dos preços, outros por medo que o gás acabe.

No Reino Unido as roupas interiores térmicas estão a esgotar a um ritmo fora do normal. Segundo a John Lewis, a maior rede de lojas na Grã-Bretanha, neste momento é já complicado os consumidores encontrarem à venda produtos como luvas, roupões, macacões, pantufas e mantas.