Juros da dívida de Portugal sobem com força a dois, a cinco e a 10 anos

Os juros da dívida portuguesa subiam esta quinta-feira com força a dois, a cinco e a 10 anos em relação a quarta-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.
Cerca das 08:55 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,354%, contra 3,342% na quarta-feira.
Os juros a cinco anos também subiam, para 2,791%, um máximo desde julho de 2024, contra 2,777%.
No mesmo sentido, os juros a dois anos avançavam para 2,437%, um máximo desde setembro de 2024, contra 2,419% na sessão anterior.
Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, desciam para 2,930%, mas depois de terem subido para um máximo de mais de um ano (2,931%) na quarta-feira.
Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 08:55:
2 anos...5 anos...10 anos
Portugal
12/03.......2,437...2,791.....3,354
11/03.......2,419...2,777.....3,342
Espanha
12/03.......2,532...2,868.....3,423
11/03.......2,505...2,851.....3,407
Grécia
12/03.......2,581...2,977.....3,688
11/03.......2,553...2,961.....3,660
Irlanda
12/03.......2,424...2,669.....3,223
11/03.......2,395...2,659.....3,218
Itália
12/03.......2,607...3,044.....3,688
11/03.......2,583...3,029.....3,667
Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.
