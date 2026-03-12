Juros da dívida de Portugal sobem com força a dois, a cinco e a 10 anos

Alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.

Os juros da dívida portuguesa subiam esta quinta-feira com força a dois, a cinco e a 10 anos em relação a quarta-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia, Irlanda e Itália.



Cerca das 08:55 em Lisboa, os juros a 10 anos avançavam para 3,354%, contra 3,342% na quarta-feira.

Os juros a cinco anos também subiam, para 2,791%, um máximo desde julho de 2024, contra 2,777%.

No mesmo sentido, os juros a dois anos avançavam para 2,437%, um máximo desde setembro de 2024, contra 2,419% na sessão anterior.

Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, desciam para 2,930%, mas depois de terem subido para um máximo de mais de um ano (2,931%) na quarta-feira.

Juros da dívida soberana em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e Itália às 08:55:

2 anos...5 anos...10 anos

Portugal

12/03.......2,437...2,791.....3,354

11/03.......2,419...2,777.....3,342

Espanha

12/03.......2,532...2,868.....3,423

11/03.......2,505...2,851.....3,407

Grécia

12/03.......2,581...2,977.....3,688

11/03.......2,553...2,961.....3,660

Irlanda

12/03.......2,424...2,669.....3,223

11/03.......2,395...2,659.....3,218

Itália

12/03.......2,607...3,044.....3,688

11/03.......2,583...3,029.....3,667

Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.