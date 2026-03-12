Sábado – Pense por si

Dinheiro

Austrália relaxa padrões de qualidade da gasolina para reforçar abastecimento

Lusa 08:31
O país permitirá temporariamente "níveis mais elevados de enxofre durante os próximos 60 dias".

O Governo da Austrália anunciou esta quinta-feira que vai relaxar os padrões de qualidade dos combustíveis para permitir a entrada de cerca de 200 milhões de litros no mercado interno nos próximos dois meses.

Os novos padrões deveram trazer 100 milhões de novos litros por mês
Os novos padrões deveram trazer 100 milhões de novos litros por mês Getty Images

O país permitirá temporariamente "níveis mais elevados de enxofre durante os próximos 60 dias", disse o ministro da Energia, Chris Bowen, em comunicado. Os níveis de enxofre são normalmente regulados para limitar a poluição do ar.

"Isto irá acrescentar cerca de 100 milhões de novos litros por mês ao abastecimento interno de gasolina da Austrália, que de outra forma seriam exportados", explicou Bowen.

A petrolífera Ampol concordou em direcionar a gasolina para as zonas do país que enfrentam escassez e para o mercado grossista, dando prioridade aos agricultores, pescadores e comunidades locais, disse o ministro.

A Austrália, fortemente dependente das importações de petróleo, tem registado um aumento dos preços dos combustíveis desde o início do conflito no Médio Oriente, a 28 de Fevereiro.

O Governo acusou os retalhistas de praticarem preços abusivos.

O ministro das Finanças australiano, Jim Chalmers, responsável pelo orçamento federal, defendeu que o país tem "combustível suficiente", mas admitiu problemas de abastecimento, sobretudo nas zonas rurais.

Também hoje, as autoridades da Nova Zelândia disseram que estão a considerar utilizar leis antigas que restringem o uso de veículos caso o fornecimento de combustível diminua.

A ministra das Finanças, Nicola Willis, disse que foram realizadas discussões sobre a possibilidade de utilizar leis que exijam que os proprietários de automóveis designem um dia por semana em que não utilizem os veículos.

As leis permitem também ao Governo autorizar a venda de vales de restrição de combustível. Os "dias sem carro" estiveram em vigor de julho de 1979 a maio de 1980, após a Revolução Iraniana.

A Nova Zelândia depende fortemente das importações para o abastecimento de combustível. O preço médio da gasolina subiu quase 10% desde o início da guerra, e o do gasóleo mais de 20%, segundo o serviço de monitorização de preços Gaspy.

A companhia aérea nacional da Nova Zelândia já anunciou o cancelamento de 1.100 voos nos próximos dois meses, justificado com o aumento dos preços do combustível de aviação.

Na quarta-feira, os 32 países membros da Agência Internacional de Energia (AIE), incluindo a Austrália, decidiram por unanimidade libertar 400 milhões de barris de petróleo das reservas de emergência.

Apesar da decisão, por volta das 03:00 (hora de Lisboa), o preço do petróleo Brent estava a subir 9,3%, para 100,50 dólares (87 euros) por barril, enquanto o WTI, referência nos EUA, atingiu 94,92 dólares (82,3 euros), uma subida de 8,8%.

A ofensiva dos EUA e de Israel contra o Irão levou à suspensão do tráfego marítimo através do estreito de Ormuz, que liga o golfo Pérsico ao golfo de Omã, devido às ameaças iranianas contra os navios que atravessam esta rota, responsável por até um quinto do petróleo mundial.

