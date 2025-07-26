Canal NOW a crescer sempre a ganhar à SIC Notícias

O NOW é o projeto televisivo que agrega o Negócios, o Record, a Sábado e a Máxima. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

O canal NOW voltou a ultrapassar a SIC Notícias nesta sexta-feira e continua a alargar os horários onde já lidera e bate recordes sucessivos.Na sexta-feira, o NOW alcançou uma audiência média de 39860 espectadores a cada minuto do dia, correspondentes a 2% de share.



A SIC Notícias voltou a ficar atrás do NOW, com apenas pouco mais de 37 mil espectadores a cada minuto do dia, e 1,87% de share.

O NOW tem subido todos os meses e em junho alcançou o melhor resultado de sempre, recorde que vai ser largamente batido em julho.Julho vai voltar a ser o melhor mês de sempre do canal NOW.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.