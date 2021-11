Jack Dorsey, o miúdo programador que escolheu um de dois amores

"just setting up my twttr". A 21 de maio de 2006, foi publicado o primeiro tweet da História, pelo utlizador @jack. Tratava-se de Jack Dorsey, um dos fundadores da plataforma de microblogging Twitter ao lado de Biz Stone e Evan Williams. Dos três, já nenhum resta na empresa: Jack Dorsey foi o último a sair e anunciou a decisão esta segunda-feira, 29. As acções subiram quando o próprio confirmou a notícia, ao partilhar o email enviado à empresa no twitter.



Já em 2020, a Elliott Management Corp, que comprou acções da empresa no valor de mil milhões de dólares, tinha exigido a saída de Dorsey alegando que ele prestava pouca atenção ao twitter enquanto CEO por ocupar o mesmo cargo na Square, uma empresa de processamento de pagamentos. Segundo a agência Reuters, Dorsey resistiu ao conceder lugares à Elliott no Conselho de Administração do twitter.



Contudo, só aguentou até à data.