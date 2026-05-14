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Já há mais de 30 mil carros chineses nas estradas portuguesas

Negócios 07:36
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A "invasão chinesa" no mercado automóvel nacional - e europeu - ainda é recente, mas os fabricantes do gigante asiático já têm mais de 30 mil carros matriculados em Portugal e o início deste ano mostra que a tendência é de aceleração.

Há uns anos ver um carro chinês em Portugal era como encontrar uma agulha num palheiro, mas a forte investida dos fabricantes da segunda maior economia mundial na Europa e no mercado nacional mudou este cenário. No final do ano passado eram já cerca de 24 mil os ligeiros de passageiros de marcas chinesas a circular nas estradas portuguesas. E até final de abril deste ano foram entregues mais 7.300, fazendo o contingente chinês superar os 30 mil veículos.

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