Isabel dos Santos desistiu da queixa-crime que tinha apresentado contra o seu sucessor na presidência da Sonangol, Carlos Saturnino, em Março deste ano, e que tornou pública numa entrevista exclusiva concedida então ao Negócios.

A empresária, em comunicado divulgado esta quinta-feira, explica assim a sua decisão: "No actual contexto de febre político-mediática, decidi não alimentar mais a controvérsia, especialmente porque, depois de todas as minhas detalhadas explicações, tornou-se bastante claro e evidente para opinião-pública de que as acções levas a cabo por Carlos Saturnino foram deliberadamente mal intencionadas" e as suas alegações "infundadas".

Isabel dos Santos adianta também que "o facto de a opinião pública estar suficientemente esclarecida quanto à verdade e de estarem restabelecidos os factos" levou a que retirasse a queixa-crime por difamação que tinha apresentado contra o seu sucessor.



Leia mais sobre esta decisão no Jornal de Negócios.