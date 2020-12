CMVM alerta para site fraudulento indevidamente associado ao Montepio

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alerta para o facto de existir um site fraudulento indevidamente associado ao banco Montepio. A CMVM esclarece que essa entidade, ao contrário do divulgado, não tem qualquer relação com o intermediário financeiro Caixa Económica Montepio Geral e que está a utilizar de forma indevida elementos A CMVM esclarece que essa entidade, ao contrário do divulgado, não tem qualquer relação com o intermediário financeiro Caixa Económica Montepio Geral e que está a utilizar de forma indevida elementos

A Comissão apela ainda aos consumidores de produtos financeiros que, para assegurarem que uma determinada entidade está autorizada a oferecer serviços



de investimento em instrumentos financeiros, consultem a lista de intermediários financeiros autorizados ou a lista de empresas habilitadas em regime de Livre Prestação de Serviços em Portugal.

identificativos do intermediário financeiro.

"Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a entidade acima identificada, poderão contactar a CMVM através do número 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt" ressalva ainda a Comissão.