Italianos vão injetar até 30 milhões e ficam com 33% da Impresa

Família Balsemão passará a controlar 34% do capital e Francisco Pedro Balsemão continuará como CEO da empresa.

Edição de 28 de outubro a 3 de novembro

Os italianos da MFE – MediaForEurope vão injetar até 30 milhões de euros na Impresa, dona da SIC e do Expresso. A operação será concretizada através de um aumento de capital e o grupo fundado por Silvio Berlusconi passará a ter uma posição acionista de 33% na dona da SIC e Expresso, sabe o Negócios. O acordo que está em cima da mesa deverá ser comunicado ao mercado esta semana, sendo que as partes têm interesse em concretizar o mais rapidamente possível a prestação de informação à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).



Grupo Impresa recebe investimento de italianos e altera controlo acionista Pedro Catarino/Medialivre

