Horta Osório proposto para vice-presidente do "board" da Impresa

António Horta Osório vai ser proposto para vice-presidente do "board" da Impresa, informou esta quinta-feira a empresa em comunicado. A empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão indicou que "foi aprovado designar nesta data, por cooptação (...) António Horta Osório como novo administrador da Impresa, para o mandato em curso de 2019-2022".





Segundo a dona da SIC, "o Conselho de Administração [vai] propor a convocação de uma reunião extraordinária da Assembleia Geral para deliberar sobre a alteração do artigo 14º dos estatutos de forma a permitir a designação de dois Vice Presidentes do Conselho de Administração, sendo intenção do Conselho de Administração, caso essa alteração estatutária seja aprovada pelos acionistas, queseja designado António Horta Osório como Vice Presidente do Conselho de Administração, a par de Francisco Maria Balsemão, que já exerce essas funções".A Impresa publicou os resultados semestrais, tendo registado prejuízos de 2,2 milhões de euros.