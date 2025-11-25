Grupo Pestana quer entrar na Arábia Saudita com a marca CR7 e antecipa recorde de lucro

Grupo conta já com mais de 100 hotéis em 16 países, incluindo seis em parceria com Cristiano Ronaldo

O Pestana quer entrar na Arábia Saudita com a marca Pestana CR7, aproveitando a popularidade do futebolista Cristiano Ronaldo, quando o grupo hoteleiro antecipa um novo recorde de lucros, disse à Lusa o administrador José Roquette.



O grupo Pestana conta já com mais de 100 hotéis em 16 países, incluindo seis em parceria com Cristiano Ronaldo.

"O objetivo é desenvolver mais alguns no âmbito desta parceria, e é claro que estando o Cristiano agora baseado nesta parte do mundo [como jogador do Al-Nassr], faz todo o sentido tentarmos desenvolver algum projeto em conjunto com ele", adiantou, em declarações à Lusa em Riade, o responsável pelo Desenvolvimento do grupo Pestana.

Uma possível 'porta de entrada' neste país do Médio Oriente é o King Salman Park, que será o maior parque urbano do mundo, na capital saudita.

O grupo Pestana assinou hoje em Riade um memorando de entendimento com um consórcio liderado por uma empresa saudita, a Retal, juntamente com a Asasat e a Bareeq (esta, do Bahrein), e que está entre os cinco finalistas num concurso para uma parte do futuro parque.

"A proposta do consórcio tem várias componentes nas quais nós não estamos envolvidos, mas terá também um hotel a desenvolver", comentou Roquette.

A resposta das autoridades sauditas deverá ser conhecida durante o primeiro trimestre de 2026 e, a concretizar-se, será o sétimo hotel Pestana CR7.

"Estamos otimistas porque o consórcio é muito bom, e além disso, achamos que a marca Pestana CR7 vem acrescentar muito valor", referiu.

O futebolista português tem "uma popularidade à escala global", e, para apostar no Médio Oriente, "é a marca certa, com o parceiro certo, no local certo", salientou o administrador.

Roquette afirmou que os hotéis Pestana CR7 "correm muitíssimo bem" e que a parceria entre o grupo hoteleiro e o jogador "é muito saudável".

Caso o projeto do King Salman Park não se concretize, o memorando de entendimento hoje assinado prevê que a empresa do setor imobiliário Asasat continue à procura de oportunidades no país.

O grupo hoteleiro, que ainda não está presente no Médio Oriente, admite também investir no Dubai e Abu Dhabi.

"Neste momento, as nossas grandes áreas de desenvolvimento dentro do grupo Pestana são a Europa e os Estados Unidos [com projetos em Paris (marca Pestana CR7), Bruxelas e Orlando], mas naturalmente não queremos perder a oportunidade de abrir uma frente aqui no Médio Oriente", salientou.

Este passo, adiantou, surge "no momento em que o grupo Pestana está com mais força que nunca".

"Vamos ter resultados excecionais recorde este ano. Têm sido anos turísticos muito bons depois da covid e chegamos a esta fase de uma eventual entrada no Médio Oriente com um músculo financeiro e uma fluidez que jamais tivemos", comentou.

Sem querer adiantar valores, uma vez que o ano de 2025 ainda não terminou, José Roquette antecipa "resultados muito bons em todas as regiões" em que o grupo está presente.

No ano passado, o grupo teve receitas na ordem dos 651,5 milhões de euros, mais 17% do que em 2023.

A assinatura do acordo, hoje, decorreu no âmbito de uma visita oficial de dois dias do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, à Arábia Saudita, acompanhado por uma missão empresarial com mais de 50 empresas portuguesas, e durante a qual se reuniu com vários membros do Governo saudita.

O programa também incluiu um fórum empresarial e a reunião da sétima comissão mista Arábia Saudita Portugal.