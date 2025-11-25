Apple a caminho de roubar trono da Samsung como maior fabricante de telemóveis

Para além da subida das vendas, o alívio das tensões comerciais entre os EUA e a China e a queda no valor do dólar abriram margem para o crescimento da empresa americana.

A sul-coreana Samsung detém o primeiro lugar de maior fabricante de telemóveis do mundo desde 2011, há mais de uma década, mas a exclusividade pode chegar ao fim este ano. A norte-americana Apple prepara-se para lhe roubar o trono, impulsionada pelo sucesso de vendas do novo iPhone 17 por todo o mundo, até mesmo na China - um dos mercados mais importantes para a tecnológica.



De acordo com a Counterpoint Research, citada pela Bloomberg, as entregas dos iPhones devem acelerar 10% em 2025, mais do dobro dos 4,6% conseguidos pela Samsung. A própria empresa afirmou, no mês passado, que as vendas estão a crescer mais rápido do que o previsto e apontam para uma receita recorde de 140 mil milhões de dólares apenas no último trimestre do ano, época que engloba o Dia de Ação de Graças, Black Friday, Cyber Monday e o Natal.

Para além da subida das vendas, o alívio das tensões comerciais entre os EUA e a China e a queda no valor do dólar abriram margem para o crescimento da empresa da maçã no último ano. Além disso, os analistas explicam que quem comprou um iPhone durante a pandemia da covid-19 está agora a entrar na "fase de atualização" do equipamento, incentivando à troca do telemóvel.

"358 milhões de iPhones usados foram vendidos entre 2023 e o segundo trimestre de 2025. É provável que esses utilizadores também atualizem para um novo iPhone nos próximos anos", indica o relatório da Counterpoint.

Para 2026, a empresa promete novidades que irão aumentar o apetite dos consumidores: um iPhone dobrável e um modelo 17e mais acessível. Para o ano seguinte, a Apple aponta para uma "grande reformulação" do icónico design. As mudanças podem levar a que a soberania da Apple se estenda até 2029, diz o estudo.

O mercado global de smartphones deverá crescer 3,3% e a Apple está prestes a conquistar 19,4% desta quota, segundo o mesmo relatório.