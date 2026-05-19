Sábado – Pense por si

19 de maio de 2026 às 23:00

As notícias tristes de dar

A voz dele era um concentrado de ternura diluído nas palavras que ele parecia querer usar com muito cuidado ao telefone

Numa daquelas manhãs de sábado com cara de sofá e preguiça, éramos centenas as pessoas que tinham saído de casa vestidas apenas com a carne viva do desespero de serem infelizes proprietárias de um frigorífico vazio. E nada naquele sábado desmentia o óbvio: os hipermercados não são conhecidos por serem casa de grandes lirismos. Um dia, porém, não são dias. Aquele seria o dia.

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