Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Dinheiro

Greve dos trabalhadores da saúde com 60% de adesão

Lusa 11:48
As mais lidas

A greve, convocada pelo STTS, decorre hoje e na terça-feira entre 00h00 e as 24h00.

O presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS) estimou esta segunda-feira que greve dos trabalhadores da saúde esteja a ter uma adesão de 60%.

Greve de enfermeiros
Greve de enfermeiros LUSA/FILIPE AMORIM

"Neste momento [pelas 10h00] estamos com uma adesão de 60%. Ainda é muito cedo, há mudanças de turnos às 15h00, portanto teremos números mais exatos por volta desse horário", disse aos jornalistas Mário Rui no início de uma concentração em frente ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A greve, convocada pelo STTS, decorre hoje e na terça-feira entre 00h00 e as 24h00.

Na concentração de trabalhadores, Mário Rui adiantou que as consultas externas e as cirurgias programadas são alguns dos serviços afetados pela greve.

Mário Rui disse que espera uma "forte adesão" e referiu já ocorreram tentativas para "desviar os trabalhadores da greve".

Siga-nos no .    

Trabalhadores do setor da saúde iniciam hoje dois dias de greve
Leia Também

Trabalhadores do setor da saúde iniciam hoje dois dias de greve

Tópicos saúde e bem estar Estado de Saúde saúde no trabalho Greve Mário Rui Hospital de Santa Maria Lisboa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Greve dos trabalhadores da saúde com 60% de adesão