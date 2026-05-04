Greve dos trabalhadores da saúde com 60% de adesão

A greve, convocada pelo STTS, decorre hoje e na terça-feira entre 00h00 e as 24h00.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS) estimou esta segunda-feira que greve dos trabalhadores da saúde esteja a ter uma adesão de 60%.



Greve de enfermeiros LUSA/FILIPE AMORIM

"Neste momento [pelas 10h00] estamos com uma adesão de 60%. Ainda é muito cedo, há mudanças de turnos às 15h00, portanto teremos números mais exatos por volta desse horário", disse aos jornalistas Mário Rui no início de uma concentração em frente ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A greve, convocada pelo STTS, decorre hoje e na terça-feira entre 00h00 e as 24h00.

Na concentração de trabalhadores, Mário Rui adiantou que as consultas externas e as cirurgias programadas são alguns dos serviços afetados pela greve.

Mário Rui disse que espera uma "forte adesão" e referiu já ocorreram tentativas para "desviar os trabalhadores da greve".

Siga-nos no WhatsApp.

Leia Também Trabalhadores do setor da saúde iniciam hoje dois dias de greve