Governo vai "como é óbvio" publicar salário mínimo de 920 euros

A ministra de Trabalho disse no Parlamento que o Governo vai avançar para a publicação do diploma que fixa o salário mínimo do próximo ano. Valor previsto no acordo é de 920 euros.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O Governo vai, "como é óbvio", publicar o diploma que aumenta o salário mínimo no próximo ano para o valor previsto no acordo, que é de 920 euros brutos por mês.



Ministra do Trabalho anuncia salário mínimo de 920 euros no Parlamento

Trata-se de um aumento de 5,7% face ao valor deste ano, de 870 euros brutos por mês.

"O Governo irá, como é obvio, publicar o diploma do salário mínimo para 2026, tal como referimos no OE, em cumprimento desse acordo", disse a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, em resposta a uma deputada do PSD.

Nos últimos meses, a ministra tem mantido o valor em aberto, embora em entrevista ao Negócios tenha dito que o valor de 920 euros só se alteraria por acordo. "Não temos pressa", disse, na semana passada.