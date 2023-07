Governo reduz em três cêntimos apoios no combustível em julho

O alívio na carga fiscal sobre os combustíveis diminui em cerca de três cêntimos em julho face ao mês anterior, informou esta segunda-feira o Ministério das Finanças.







Em comunicado, o ministério tutelado por Fernando Medina detalha que mantém inalterado o desconto no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) que vigorou em junho, que se traduz num desconto de 13,1 cêntimos por litro de gasóleo e de 15,3 cêntimos por litro de gasolina.Contudo, tal como já tinha feito em maio e em junho, o Governo prossegue o descongelamento gradual do valor da taxa de carbono, atualizando-a em cerca de dois cêntimos.Assim, assinalam as Finanças, o alívio na carga fiscal passa a ser de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 27 cêntimos no caso da gasolina. Em maio, estes valores eram de 30 cêntimos no gasóleo e de 31,6 cêntimos na gasolina, tendo baixado para 28 cêntimos e 30 cêntimos, respetivamente, em junho.O Executivo justifica a redução gradual dos apoios com o facto de "o preço de referência do gasóleo e da gasolina está atualmente abaixo do preço verificado em outubro de 2021, que justificou as medidas iniciais de mitigação ao nível do ISP".