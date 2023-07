Twitter continua a não dar respostas sobre o limite de acesso a tweets

No inicio do fim de semana Elon Musk estabeleceu um número máximo de 600 tweets a que os utilizadores do Twitter podem ter acesso como uma "medida temporária" a abranger todos aqueles que não pagam para ser verificados pela plataforma.







REUTERS/Dado Ruvic

Segundo o mesmo, esta limitação foi imposta uma vez que não concorda com a utilização que as empresas de inteligência artificial fazem da plataforma, aproveitando-se dela para recolha de dados, e a queria limitar. No entanto esta é uma medida que tem gerado alguma confusão entre os utilizadores e, depois de vários terem reclamado por receberem notificações de "limite excedido", Elon Musk acabou por aumentar para mil tweets, no sábado à noite.Já no domingo a confusão mantinha-se enquanto alguns utilizadores afirmavam que já não estavam sob qualquer limite e outros continuavam a ser notificados. O empresário, que assumiu o controlo do Twitter em outubro de 2022, não voltou a falar sobre os limites impostos.Várias companhias de inteligência artificial têm utilizado a plataforma para treinar os seus modelos de linguagem enquanto recolhem um grande número de dados para as suas plataformas. Musk considerou-os até como "níveis extremos de recolha de dados".Preocupações semelhantes levaram o Reddit a obrigar as empresas a pagarem para terem acesso aos seus dados.