Governo desvia fundos de autarquias para pagar obras em escolas e centros de saúde

O Governo está a desviar fundos que seriam direcionados para as autarquias para o pagamento de obras nas escolas e centros de saúde, avança o Jornal de Notícias.







Jupiter Images

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os primeiros concursos de acesso a fundos europeus lançados pelo Governo para a requalificação de escolas e centros de saúde vão ser financiados com recurso a verbas de programas operacionais (PO) regionais, destinados às câmaras municipais e comunidades intermunicipais .As primeiras rúbricas do género foram criadas para a Região Centro e destinam 30 milhões de euros para obras em escolas e outros cinco milhões de euros para os centros de saúde. Já que os edifícios escolares e de saúde degradados que estavam na alçada do Estado e passaram para a gestão das câmaras municipais no âmbito do processo de descentralização, alguns autarcas tinham a expectativa de que fosse o Estado a financiar as obras.