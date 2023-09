Após oito aumentos consecutivos, preços dos combustíveis vão aliviar

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os preços dos combustíveis deverão ter algum alívio na próxima semana, após oito aumentos consecutivos. O gasóleo simples deverá registar uma descida de um cêntimo por litro, enquanto a gasolina recua apenas de 0,5 cêntimos por litro, revelou fonte do setor ao Negócios.







também os novos apoios da China, que é o maior importador de petróleo no mundo, para impulsionar a economia



No acumulado da semana, o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, leva já uma valorização de mais de 4%, enquanto o Brent do Mar do Norte sobe mais de 3%. A manter-se a tendência, o petróleo poderá fechar o maior ganho semanal desde abril.





Os preços médios diários são apurados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros.



Assim, a partir da próxima segunda-feira, 4 de setembro, o preço médio do diesel praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,714 euros por litro e da gasolina de 1,852 euros por litro, tendo por base os preços praticados ao longo desta semana e divulgados pela Direção Geral de Energia. Atualmente, os valores cobrados nas bombas estão no nível mais elevado deste ano.Esta revisão em baixa que se espera para a próxima semana ocorre apesar de o petróleo estar prestes a fechar a semana a valorizar, impulsionado pelas perspetivas de que a Rússia vai prolongar o corte na exportação de crude e