A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que vai lançar um "Fan Token", um ativo digital colecionável e passível de ser comercializado, na aplicação Socios.com, com que será possível os adeptos adquirirem itens digitais de alguns jogadores da seleção nacional e os comercializarem através da rede "blockchain".







FPF lança "token" para fãs da seleção nacional na plataforma Socios.com

Esta operação acontece através de uma parceria com a Chiliz, uma fornecedora global de blockchain para a indústria do desporto e entretenimento, que tem o seu próprio "token" com o mesmo nome e com uma capitalização de mercado de 1,2 mil milhões de euros. Para que os adeptos possam adquirir e trocar estes "cromos digitais" através da aplicação é necessário que tenham uma carteira digital com este "token". Cada unidade custa atualmente pouco mais do que 20 cêntimos.



"Através desta parceria com a Socios.com pretendemos continuar a fortalecer a nossa ligação com os milhões de adeptos de Portugal em todo o mundo. O lançamento do 'POR' Fan Token vai-nos permitir criar novas formas de chegar aos nossos fãs e interagir com eles através de ações inovadoras", diz Nuno Moura, líder do departamento de Marketing da FPF, em comunicado.



Os "Fan Tokens" são ativos digitais colecionáveis, cunhados na blockchain Chiliz, que proporcionam aos proprietários acesso a votações e promoções exclusivas, prémios VIP, funcionalidades ativadas pela realidade aumentada, fóruns de chat, jogos e competições em Socios.com.



Como qualquer outro ativo, também que agora é lançado pela FPF terá oscilação de preços. A partir do momento em que o cpmramos podemos participar em algumas decisões simples do clube como o aspeto exterior do autocarro da equipa ou escolher a música que será tocada no estádio, como está a fazer neste momento a AS Roma.



Há que salientar que um "Fan Token" não é o mesmo que um NFT (ativos não fungíveis) na medida em que estes são ativos digitais fungíveis ou seja, passíveis de ser trocados por outros produtos e serviços que sejam, neste caso, exclusivos dos clubes ou seleções, servindo de moeda de troca.



Já um NFT é um ativo infungível, uma peça única, impossível de ser substituída e que não se gasta com o uso, algo que acontece com os bens fungíveis, como o dinheiro, por exemplo.



A FPF torna-se a 40.ª grande organização desportiva a juntar-se à elite da rede global da Socios.com', que também inclui o FC Barcelona, AC Milan e a Seleção da Argentina.



Alexandre Dreyfus, CEO da Chiliz e Socios.com, destaca que "a missão da Socios.com é ajudar os adeptos a terem o mesmo sentido de comunidade e ligação com as suas equipas, não só durante os grandes jogos, mas a toda a hora. Portugal junta-se a um movimento que vai criar uma melhor relação entre os adeptos e as equipas. Estamos muito orgulhosos em recebê-los como parceiros de uma rede que se encontra em rápido crescimento".



Esta é uma moda que tem crescido no mundo do desporto, numa altura em que as equipas de Fórmula 1 Aston Martin Cognizant e Alfa Romeo Racing ORLEN vão igualmente lançar "Fan Tokens", assim como os atletas da MMA UFC. os New Jersey Devils, a formação de hóquei no gelo da NHL, Philadelphia 76ers, e a equipa da Nascar, Roush Fenway Racing.