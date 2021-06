Despedimento coletivo na Altice: “Trabalhadores não podem servir de tropa de choque”

A Altice Portugal anunciou na terça-feira que vai avançar com um processo de despedimento coletivo, mas os sindicatos falam em "desrespeito" e entendem que os trabalhadores estão a ser utilizados como arma política. À SÁBADO, Jorge Félix, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Altice em Portugal (STPT), adiantou que as várias estruturas sindicais que estão a apoiar os trabalhadores vão protestar junto à sede da Altice, em Picoas, na próxima sexta-feira, altura em que serão anunciados os próximos passos a dar para travar o despedimento coletivo. "Ainda vamos delinear e estudar o que vamos fazer", acrescentou o dirigente sindical.

A empresa liderada por Alexandre Fonseca já concluiu, nos últimos anos, vários programas de saída de trabalhadores por mútuo acordo, mas nunca avançou com um despedimento coletivo. Aliás, o último programa de saídas por mútuo acordo aconteceu no início do ano e já nessa altura foi lançado o aviso de que poderia existir a necessidade de reorganizar a empresa.

Fonte da Altice Portugal sublinha que esta é "uma decisão difícil, mas que se afigura como indispensável". E aponta as causas que culminaram num despedimento coletivo: "o ambiente regulatório hostil, a falta de visão estratégica do país, o contínuo, lamentável e profundo atraso do 5G, bem como a má gestão deste dossier, e ainda as múltiplas decisões unilaterais graves da Anacom e de outras autoridades, sempre com a cobertura da tutela, e que ao longo dos últimos 4 anos destruíram significativamente valor".