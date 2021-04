Fórum menos pessismista quanto à quebra da economia no primeiro trimestre

O Fórum para a Competitividade está menos pessimista quanto ao desempenho da economia portuguesa entre janeiro e março já que a instituição reviu em alta as projeções para o PIB do primeiro trimestre, que terá afinal contraído entre 3,5% e 5,5% face a igual período do ano passado.







ferraz da costa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Esta projeção compara com a quebra homóloga situada entre 5,5% e 8,5% anteriormente estimada pela entidade liderada por Ferraz da Costa. Ora, a contração máxima agora projetada consiste na maior quebra do produto anteriormente estimada pelo Fórum.No que diz respeito à evolução em cadeia (face ao período anterior em consideração) da economia, o Fórum para a Competitividade antecipa uma contração entre 1% e 3% entre janeiro e março.Esta revisão em alta é explicada pela melhoria da circunstância pandémica e posterior desconfinamento verificados durante o passado mês de março. No entanto, a quebra económica será inevitável porque, "como seria de esperar, devido ao severo confinamento decretado, os dados de janeiro e fevereiro foram bastante negativos, em particular nas vendas a retalho, serviços e turismo".O turismo foi especialmente atingido não só por se tratar do setor mais diretamente atingido pelas medidas de forte contenção pandémica, mas também porque o confinamento apertado decidido pelo Governo impediu viagens turísticas no Carnaval e na Páscoa.A instituição presidida por Ferraz da Costa acredita ainda que o segundo trimestre "deverá ser já de alguma recuperação". E aponta "duas razões" para esta previsão: a evolução favorável da situação pandémica no seguimento do confinado adotado em meados de janeiro e o entretanto iniciado processo de desconfinamento.Seja como for, o Fórum avisa ser preciso ter em conta um "enquadramento externo [que] é ambivalente". É que sendo certo que, no plano mundial, "em geral, tem havido claras revisões em alta do PIB", no que concerne à Zona Euro tais "efeitos têm sido muito mais limitados ou mesmo inexistentes, havendo mesmo casos, como a Alemanha, de revisões em sentido contrário"."Aliás, o agravamento das condições da pandemia na União Europeia, em contraciclo do que se passa em Portugal, poderão mesmo ditar novos confinamentos, com impactos claros nas nossas exportações e turismo. Não se pode também pôr de lado uma inversão dos dados sanitários portugueses, que, relembre-se, ainda há apenas dois meses eram dos piores da UE", pode ainda ler-se no relatório divulgado esta segunda-feira pelo Fórum.