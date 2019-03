"Este anúncio surge no âmbito da reestruturação da Ford na Europa, que visa tornar a atividade rentável na Europa o mais depressa possível", indicou um porta-voz da Ford na Alemanha.



Não foram avançados planos para o encerramento de instalações em particular, sendo que 24.000 dos 53.000 funcionários da Ford na Europa estão na Alemanha.



Em França, a Ford está envolvida num braço-de-ferro com o Governo para encontrar uma solução para o encerramento anunciado pelo construtor da fábrica de Blanquefort, perto de Bordéus, que tem 800 trabalhadores.



A fatia de mercado do grupo norte-americano na Europa caiu de cerca de 11% em 2006 para 6,4% em 2018.



A reestruturação em curso visa poupar 25,5 mil milhões de dólares até 2022, o que passa pelo fim da produção de determinados modelos na América do Norte e pelo encerramento de instalações com supressão de empregos na Europa.

