Comissão Europeia abandona meta de 100% de carros não poluentes em 2035

A partir de 2035 passa a ser obrigatória a redução de 90% das emissões de gases poluentes.

A Comissão Europeia abandonou esta terça-feira a meta de ter em 2035 só carros elétricos ou a hidrogénio, fixando-a agora nos 90%, respondendo às preocupações do setor.



Assim, a partir de 2035, é obrigatória a redução de 90% das emissões de gases poluentes, sendo os restantes 10% compensados com a utilização de aço de baixo carbono produzido na UE, uso de combustíveis sintéticos ('e-fuels') e de biocombustíveis.

Esta compensação, considera o executivo comunitário, permite que veículos que não sejam totalmente elétricos ou movidos a hidrogénio continuem a ser vendidos após 2035, desde que os fabricantes compensem as emissões dessa forma.