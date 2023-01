Faturas de teletrabalho não precisam de estar em nome do trabalhador

As faturas que os trabalhadores apresentarem às empresas como despesa do teletrabalho podem estar em nome de terceiros. O esclarecimento foi feito na semana passada pelo Fisco, avança o Jornal de Negócios.





Segundo a Autoridade Tributária (AT) para comprovar as despesas adicionais decorrentes do teletrabalho "deve ser considerado, desde logo, o acordo estabelecido entre o trabalhador e a entidade empregadora". Porém, é preciso também comprovar a existência de um aumento das despesas por se estar a trabalhar de casa. Essa prova é feita "mediante a comparação com as despesas homólogas no mesmo mês do último ano anterior" ao início do teletrabalho.Leia mais no Jornal de Negócios