Amazon diz que maioria dos seus serviços já recuperou após interrupção

Amazon Web Services sofreu hoje uma falha na "cloud", estando a afetar diversos serviços a nível mundial. Causa do problema estará num dos seus centros de dados nos Estados Unidos.

A Amazon Web Services (AWS) garantiu esta segunda-feira que a maioria dos seus serviços já recuperou, após os erros detetados numa das suas regiões nos EUA, que causaram incidentes a milhares de utilizadores em todo o mundo.



Amazon Matthias Balk/picture-alliance/dpa/AP Images

A maior rede de servidores na ‘cloud’ do mundo informou que está a trabalhar para alcançar uma resolução completa dos serviços, após a interrupção que afetou redes sociais, plataformas de jogos, sistemas informáticos, ‘sites’ e aplicações em todo o mundo.

Segundo a empresa, a maioria dos pedidos aos serviços da AWS já deve estar a ser processada “corretamente”, embora ainda possam ser detetados erros devido à acumulação de pedidos.

Há cerca de uma hora, a AWS garantiu ter identificado uma possível causa do problema e que a chave estava num dos seus centros de dados nos Estados Unidos (EUA).

Os erros reportados ocorreram nas instalações da AWS no norte do estado da Virgínia (EUA), um dos maiores e mais antigos centros de dados da empresa.

Duas horas após o incidente ter sido reportado pela primeira vez, a AWS registou um total de 58 serviços afetados, incluindo um que ficou completamente inativo: o Amazon DynamoDB, uma base de dados.

Este serviço da Amazon e o processo que utiliza para comunicar com o referido centro de dados parecem ser a origem do problema, de acordo com os detalhes fornecidos pela AWS no seu ‘site’.