Amazon diz que maioria dos seus serviços já recuperou após interrupção

A maior rede de servidores na ‘cloud’ do mundo informou que está a trabalhar para alcançar uma resolução completa dos serviços, após a interrupção que afetou redes sociais, plataformas de jogos, sistemas informáticos, ‘sites’ e aplicações em todo o mundo.
Segundo a empresa, a maioria dos pedidos aos serviços da AWS já deve estar a ser processada “corretamente”, embora ainda possam ser detetados erros devido à acumulação de pedidos.
Há cerca de uma hora, a AWS garantiu ter identificado uma possível causa do problema e que a chave estava num dos seus centros de dados nos Estados Unidos (EUA).
Os erros reportados ocorreram nas instalações da AWS no norte do estado da Virgínia (EUA), um dos maiores e mais antigos centros de dados da empresa.
Duas horas após o incidente ter sido reportado pela primeira vez, a AWS registou um total de 58 serviços afetados, incluindo um que ficou completamente inativo: o Amazon DynamoDB, uma base de dados.
Este serviço da Amazon e o processo que utiliza para comunicar com o referido centro de dados parecem ser a origem do problema, de acordo com os detalhes fornecidos pela AWS no seu ‘site’.
E essa gente está carregada de ódio, rancor e desejos de vingança, e não esquecem nem perdoam o medo e a humilhação que aqueles seus familiares (e, em alguns casos, eles próprios, apesar de serem, nessa altura, ainda muito jovens).
A evolução das políticas públicas de energia e ambiente, desde a década de 70, tem sido positiva, especialmente no domínio da agenda e formulação de políticas, atravessando governos diversos, embora muito por efeito da nossa integração europeia.