As exportações de derivados de carne ascenderam a 74 milhões de euros em 2018, menos 28,2% face ao ano anterior, de acordo com um estudo da Informa D&B hoje divulgado."Neste último ano as exportações caíram até aos 74 milhões de euros, menos 28,2% do que em 2017, enquanto as importações mantiveram-se nos 175 milhões", indica o estudo Setores Portugal "Derivados de Carne", da Informa D&B, hoje divulgado.No total, o défice da balança comercial agravou-se para 100 milhões de euros em 2018, depois dos 72 milhões de euros registados em 2017.De acordo com o mesmo estudo da Informa D&B, o valor da produção no setor de derivados de carne fixou-se em 960 milhões de euros no ano passado, o equivalente a uma queda de 1,5% face a 2017.A mesma fonte indica que Angola é o mercado externo mais importante para as empresas portuguesas, com uma quota de cerca de 47% do valor das exportações totais, seguindo-se Espanha, com uma quota de 14% nos onze primeiros meses de 2018, abaixo dos 26% registados em 2017.A mesma fonte indica que o número de empresas no setor de derivados de carne desceu para 477 em 2017, menos 2,1% que no ano anterior, enquanto o volume de emprego estagnou em 2017 (-0,2%), fixando-se em cerca de 6.850 trabalhadores, depois do crescimento registado em 2015 e 2016."Predominam os operadores de pequena dimensão, em que 76% do total empregam menos de 10 pessoas e só cerca de 30 empresas tem um quadro de pessoal de mais de 50 trabalhadores", indica a Informa D&B.Em termos geográficos, existe uma "notável concentração da oferta nas zonas Norte e Centro do país, as quais reuniam 39% e 26% do total de empresas, respetivamente, em 2016", seguindo-se a zona do Alentejo, com 20% dos fabricantes.