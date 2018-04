A Airbnb aumentou em 8% a taxa que cobra aos hóspedes (os chamados guests). Entre o total do preço da reserva num espaço reservado a alojamento local, a taxa de serviço do Airbnb passará de entre 6 e 12% para entre 0% e 20%, mais IVA.

A mudança surge agora nos Termos e Condições do serviço online de oferta de alojamento: "Quando uma reserva é confirmada, cobramos uma taxa de serviço aos hóspedes que pode variar entre 0% e 20% do subtotal da reserva. O valor da taxa de serviço é exibido na página de checkout antes do hóspede confirmar a reserva."



Os anfitriões (hosts, que alugam as suas casas ou quartos para turismo através do Airbnb) foram informados da alteração às 5h29 da manhã deste domingo, 22, através de um email acerca dos Termos de Serviço, os Termos de Serviço de Pagamentos e a Política de Privacidade. "As alterações aos Termos de Serviço e aos Termos de Serviço de Pagamento entrarão em vigor para todos os utilizadores existentes a 27 de Junho de 2018", informa.



Não há qualquer anúncio no blogue internacional da Airbnb. Também não se sabe em que casos poderão ser aplicadas taxas mais baixas que o anterior mínimo, 6%. A SÁBADO contactou a empresa que se encarrega da comunicação da Airbnb em Portugal e aguarda resposta amanhã.



Esta mudança silenciosa está a preocupar alguns hosts, que receiam que a taxa de serviço que lhes é cobrada (de momento é 3%) também suba. "Sabia que a Airbnb se estava a preparar para subir as taxas dos hóspedes e dos anfitriões, e fui preparando os meus preços de acordo, vejam os novos termos e condições", lê-se num dos grupos portugueses de Facebook dedicados ao alojamento local.

"O Airbnb está a tornar-se um monopólio e fazer com que as casas sejam iguais em todo o lado", lamenta outro utilizador.