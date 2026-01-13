Líderes de bancos centrais defendem Jerome Powell. "É crítico preservar a independência"

Numa declaração conjunta, os representantes de vários bancos centrais sublinham a importância de proteger as políticas monetárias de influências políticas.
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), Andrew Bailey, governador do Banco de Inglaterra, Erik Thedéen, governador do Banco Central da Suécia, Martin Schlegel, presidente do conselho de administração do Banco Nacional da Suíça, Tiff Macklem, governador do Banco Central do Canadá, Gabriel Galipolo, governador do Banco Central do Brasil, entre outros líderes de bancos centrais, assinaram uma declaração conjunta na qual saem em defesa do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell.
"Estamos em plena solidariedade com o Sistema da Reserva Federal e com o seu presidente, Jerome H. Powell", lê-se no início da declaração. "A independência dos bancos centrais é um pilar fundamental da estabilidade de preços, financeira e económica, no interesse dos cidadãos que servimos", defendem os vários líderes de bancos centrais que assinam a declaração. "É por isso crítico preservar a independência com respeito total pela lei e responsabilidade democrática".
"Para nós, [Powell] é um colega respeitado que é tido com a máxima consideração por todos aqueles que trabalharam com ele"
"Esta ameaça não tem a ver com o meu testemunho. Isto é um pretexto. A ameaça de processo é uma consequência do compromisso da Fed em definir as taxas de juro no melhor interesse do público, em vez de ir ao encontro das preferências do Presidente", afirmou o presidente da Fed num vídeo publicado na segunda-feira.