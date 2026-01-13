Sábado – Pense por si

Dinheiro

Líderes de bancos centrais defendem Jerome Powell. "É crítico preservar a independência"

Jornal de Negócios 10:48
As mais lidas

Numa declaração conjunta, os representantes de vários bancos centrais sublinham a importância de proteger as políticas monetárias de influências políticas.

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), Andrew Bailey, governador do Banco de Inglaterra, Erik Thedéen, governador do Banco Central da Suécia, Martin Schlegel, presidente do conselho de administração do Banco Nacional da Suíça, Tiff Macklem, governador do Banco Central do Canadá, Gabriel Galipolo, governador do Banco Central do Brasil, entre outros líderes de bancos centrais, assinaram uma declaração conjunta na qual saem em defesa do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell.

"Estamos em plena solidariedade com o Sistema da Reserva Federal e com o seu presidente, Jerome H. Powell", lê-se no início da declaração. "A independência dos bancos centrais é um pilar fundamental da estabilidade de preços, financeira e económica, no interesse dos cidadãos que servimos", defendem os vários líderes de bancos centrais que assinam a declaração. "É por isso crítico preservar a independência com respeito total pela lei e responsabilidade democrática".

"Para nós, [Powell] é um colega respeitado que é tido com a máxima consideração por todos aqueles que trabalharam com ele"

Na segunda-feira, a Reserva Federal foi notificada de uma intimação pelo Departamento de Justiça dos EUA, a propósito de um depoimento do seu líder, Jerome Powell, sobre as obras de renovação da sede do banco central americano. A ação judicial, que pode levar a um processo de destituição,

"Esta ameaça não tem a ver com o meu testemunho. Isto é um pretexto. A ameaça de processo é uma consequência do compromisso da Fed em definir as taxas de juro no melhor interesse do público, em vez de ir ao encontro das preferências do Presidente", afirmou o presidente da Fed num vídeo publicado na segunda-feira.

A .

(Notícia em atualização)

Artigos Relacionados
Tópicos Críticas críticos Banco central Crime lei e justiça Jerome Powell Banco Central do Brasil Estados Unidos Banco da Inglaterra Banco Nacional Banco Central Europeu Suécia Suíça Canadá
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Líderes de bancos centrais defendem Jerome Powell. "É crítico preservar a independência"