Estado vai pagar o salário de trabalhadores que queiram estudar

Governo está a estudar com parceiros sociais a criação de uma licença para trabalhadores interessados em melhorar competências. Medida será financiada por fundos europeus e terá custo zero para as empresas

Uma espécie de licença sabática que é paga pelo Estado através de fundos europeus. O Governo está a estudar com parceiros sociais a introdução de uma licença que permita a melhoria de qualificações profissionais, sem custo para empresas.







António Costa na assinatura do acordo sobre "Formação Profissional e Qualificação" Lusa

Segundo o Expresso , a medida faz parte de um pacote de apoios diretos que está a ser negociado além do orçamento de estado. O objetivo, segundo António Costa, é "aumentar o rendimento disponível das famílias" através do "reforço das políticas públicas" e até de mexidas fiscais que permitam o alívio dos orçamentos domésticos, sobretudo das camadas mais jovens.O modelo ainda não está delineado, mas a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, confirmou ao semanário que as negociações estão em curso em sede de concertação social. "A lógica é promover um triân­gulo que passa pela valorização dos trabalhadores no mercado de trabalho, a promoção da conciliação da vida familiar e profissional e o reforço das políticas públicas que permitam o aumento dos rendimentos das famílias, sobretudo as mais jovens", diz.