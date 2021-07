Scarlett Johansson processa Disney por estreia de Viúva Negra no streaming

A atriz Scarlett Johansson anunciou que pretende processar os estúdios da Disney por violação do contrato. O processo foi aberto esta quinta-feira e está relacionado com um caso de alegada violação do contrato, na sequência do lançamento digital do filme Black Widow na plataforma de streaming Disney+. A atriz revelou que o seu salário estava dependente das receitas de bilheteira nos cinemas e que tendo o mesmo saído primeiro na plataforma prejudicava o montante a receber.



Scarlett, protagonista e produtora executiva do filme do universo Marvel, disse que o seu contrato garantia um lançamento exclusivo nos cinemas e que os estúdios violaram essa alínea do contrato. De acordo com a defesa da atriz, os ganhos de Scarlett estavam diretamente relacionados com as receitas de bilheteira e ao lançar simultaneamente o filme na plataforma de streaming Disney+, fez com que Johansson se sentisse prejudicada.



"Nos meses que antecederam este processo, Johansson deu à Disney e à Marvel todas as oportunidades para corrigir os seus erros e cumprir o acordo da Marvel. A Disney incitou intencionalmente a violação do contrato da Marvel, sem justificação, para evitar que Johansson obtivesse os benefícios totais do acordo com a Marvel", denunciou o processo.