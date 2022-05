Estado tem mais de 740 mil funcionários públicos

As administrações públicas contabilizaram mais 15.821 contratações no primeiro trimestre. Médicos e enfermeiros estão entre os mais contratados.

O emprego público voltou a aumentar no primeiro trimestre do ano, contabilizando o Estado um total de 741 288 funcionários, mais 15 821 do que no período homólogo. O ganho médio mensal fixou-se em 1815,60 euros, o que corresponde a um aumento de 0,9% face a 2021.





